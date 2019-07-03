В некоторых местах Баку произошел сбой в работе светофоров

В Баку в связи со сбоем в электроснабжении не работают светофоры на пересечении улицы Тебриза с улицами Ага Нейматулла и Ахмед Раджабли; улицы Ахмада Раджабли с улицей Ф. Хойского, а также улицы Ф. Хойского с улицей Ага Нейматулла.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

До возобновления работы светофоров водителям рекомендуется осуществлять движение в соответствии с требованиями дорожных знаков и правилами проезда нерегулируемых перекрестков.