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В Нефтчале завершена реконструкция автодорог протяженностью 42 км

В Нефтчале завершена реконструкция автодорог протяженностью 42 км В Нефтчалинском районе завершилась реконструкция автомобильной дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар.
Инфраструктура
9 октября 2024 г. 15:05
В Нефтчале завершена реконструкция автодорог протяженностью 42 км

В Нефтчалинском районе завершилась реконструкция автомобильной дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность реконструированной дороги составляет 42 км, ширина проезжей части расширена до 10 метров, трасса соответствует 4-й технической категории.

Реконструкция автодороги облегчит комфортное передвижение транспортных средств, грузовые и пассажирские перевозки между 11 населенными пунктами, где проживают 15 тыс. человек. Это окажет положительное влияние на социальное благосостояние населения и приведет к развитию сельского хозяйства в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçalada 42 km uzunluğa malik yolların yenidən qurulması yekunlaşıb

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