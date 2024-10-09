В Нефтчале завершена реконструкция автодорог протяженностью 42 км

В Нефтчалинском районе завершилась реконструкция автомобильной дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар.

В Нефтчалинском районе завершилась реконструкция автомобильной дороги Ханмамедли-Гачагкенд-Гырмызыкенд-Хол Гарабуджаг-Хазар.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность реконструированной дороги составляет 42 км, ширина проезжей части расширена до 10 метров, трасса соответствует 4-й технической категории.

Реконструкция автодороги облегчит комфортное передвижение транспортных средств, грузовые и пассажирские перевозки между 11 населенными пунктами, где проживают 15 тыс. человек. Это окажет положительное влияние на социальное благосостояние населения и приведет к развитию сельского хозяйства в регионе.