В Нефтчале реконструирована дорога между тремя селами

Реконструирована автомобильная дорога Нефтчала–Кюркенд–Маяк N2 Нефтчалинского района Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, автодорога протяженностью 19 км, охватывающая 3 жилых массива Нефтчалинского района, долгое время не ремонтировалась. В связи с этим образовались дефекты в асфальтовом покрытии, что создавало проблемы для движения транспорта.
Автодорога была реконструирована в соответствии с 4-м техническим классом. В рамках работ по проекту, вдоль дороги была создана современная инфраструктура.