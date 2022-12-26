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В Нефтчале реконструирована дорога между тремя селами

В Нефтчале реконструирована дорога между тремя селами Реконструирована автомобильная дорога Нефтчала–Кюркенд–Маяк N2 Нефтчалинского района Азербайджана.
Инфраструктура
26 декабря 2022 г. 16:57
В Нефтчале реконструирована дорога между тремя селами

Реконструирована автомобильная дорога Нефтчала–Кюркенд–Маяк N2 Нефтчалинского района Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, автодорога протяженностью 19 км, охватывающая 3 жилых массива Нефтчалинского района, долгое время не ремонтировалась. В связи с этим образовались дефекты в асфальтовом покрытии, что создавало проблемы для движения транспорта.

Автодорога была реконструирована в соответствии с 4-м техническим классом. В рамках работ по проекту, вдоль дороги была создана современная инфраструктура.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNeftçala-Kürkənd-2 N-li Mayak avtomobil yolu yenidən qurulub

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