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    В настоящее время ​на улицах Баку наблюдается относительно высокая плотность движения транспорта

    На некоторых улицах наблюдается медленное движение транспортных средств

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В настоящее время на большинстве центральных улиц города Баку наблюдается относительно высокая плотность движения транспортных средств.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в данные минуты на улице Короглу Рагимова (в направлении института учителей), на улице Гасана Алиева (в направлении проспекта Азадлыг), в том числе на улице Юсифа Сафарова (в направлении центра) и на Тбилисском проспекте наблюдается относительно высокая плотность движения транспорта.  

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