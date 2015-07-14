В настоящее время ​на улицах Баку наблюдается относительно высокая плотность движения транспорта

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В настоящее время на большинстве центральных улиц города Баку наблюдается относительно высокая плотность движения транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в данные минуты на улице Короглу Рагимова (в направлении института учителей), на улице Гасана Алиева (в направлении проспекта Азадлыг), в том числе на улице Юсифа Сафарова (в направлении центра) и на Тбилисском проспекте наблюдается относительно высокая плотность движения транспорта.