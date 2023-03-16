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В Насиминском районе Баку ограничат движение транспорта

В Насиминском районе Баку ограничат движение транспорта В связи с ремонтными работами на улице Али Мустафаева (круг 3-го микрорайона) в Насиминском районе Баку будет ограничено движение транспорта по мосту от проспекта Зии Буньядова в направлении круга "20 января".
Инфраструктура
16 марта 2023 г. 11:56
В Насиминском районе Баку ограничат движение транспорта

В связи с ремонтными работами на улице Али Мустафаева (круг 3-го микрорайона) в Насиминском районе Баку будет ограничено движение транспорта по мосту от проспекта Зии Буньядова в направлении круга "20 января".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение движения будет действовать с 06:00 24 марта до 24:00 25 марта.

В указанный период водители могут продолжать движение от проспекта Зии Буньядова в направлении круга "20 января" по прилегающей дороге.

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Версия на азербайджанском языке Ziya Bünyadov prospektindən 20 Yanvar dairəsi istiqamətində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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