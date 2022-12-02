В Наримановском районе отремонтировано семь улиц протяженностью 7,6 км

В этом году Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отремонтировало семь улиц в Наримановском районе Баку общей протяженностью 7,6 км.

В этом году Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана отремонтировало семь улиц в Наримановском районе Баку общей протяженностью 7,6 км.

Как передает Report, об этом сообщили в агентстве.

Так, капитально отремонтированы 350-метровый участок улицы Абдулазала Демирчизаде от улицы Тебриз до проспекта Хатаи и 284-метровый участок - от улицы Тебриз до улицы Ашыг Али, участки проспекта Фатали хана Хойского от улицы Ахмедбека Агаоглу до улицы Кёроглу Рагимова и от улицы Кёроглу Рагимова до улицы Ашыг Молла Джума общей протяженностью 1,5 км, улицы Музаффара Нариманова протяженностью 1830 метров, Ульви Буньядзаде протяженностью 476 метров, Талата Шыхалиева протяженностью 340 метров, Масуда Ализаде протяженностью 1620 метров, Алиашрафа Ализаде протяженностью 1230 метров.