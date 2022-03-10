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В Наримановском районе Баку ремонтируют четыре улицы

В Наримановском районе Баку ремонтируют четыре улицы Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) проводит ремонтные работы на четырех улицах общей протяженностью 1 161 метр в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
10 марта 2022 г. 11:10
В Наримановском районе Баку ремонтируют четыре улицы

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) проводит ремонтные работы на четырех улицах общей протяженностью 1 161 метр в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, это улицы Наджаф бека Везирова длиной 360 метров и шириной 9 метров, Гусейнгулу Сарабского длиной 220 метров и шириной 8 метров, братьев Мардановых длиной 286 метров и шириной 10 метров, Агададаша Гурбанова длиной 295 метров и шириной 10 метров.

На улицах выполнены работы по асфальтированию, для организации комфортного и беспрепятственного движения автотранспорта на некоторых участках улиц организованы парковочные места, проведены работы по прокладке горизонтальных линий разметки.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на участке улицы А. Гурбанова, расположенном между улицами Мухаммеда Нахчывани и Аббасгулу ага Бакиханова, обновляется старое асфальтобетонное покрытие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Nərimanov rayonunda 4 küçədə təmir işləri aparılır

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