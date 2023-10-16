В НАР с начала года зарегистрированы почти 8 тыс. объектов недвижимости

В январе-сентябре 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) государственную регистрацию прошли 7 994 объектов недвижимости.

В январе-сентябре 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) государственную регистрацию прошли 7 994 объектов недвижимости.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственной службе по недвижимости и земельным вопросам.

Согласно данным, это на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Из общего числа 2 737 пришлись на первичную регистрацию прав, 5 257 - повторную.

За отчетный период госрегистрацию прошли 3 131 индивидуальный жилой дом, 2 888 земельных участков, 1 421 квартира, 257 нежилых участков, 210 нежилых зданий, 83 имущественных комплекса, 4 многоэтажных жилых дома.

В частности, 3 620 или 45,2% от общего числа объектов недвижимости были зарегистрированы в городе Нахчыване.