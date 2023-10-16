О нас

В НАР с начала года зарегистрированы почти 8 тыс. объектов недвижимости

В НАР с начала года зарегистрированы почти 8 тыс. объектов недвижимости В январе-сентябре 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) государственную регистрацию прошли 7 994 объектов недвижимости.
Инфраструктура
16 октября 2023 г. 16:28
В НАР с начала года зарегистрированы почти 8 тыс. объектов недвижимости

В январе-сентябре 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) государственную регистрацию прошли 7 994 объектов недвижимости.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственной службе по недвижимости и земельным вопросам.

Согласно данным, это на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Из общего числа 2 737 пришлись на первичную регистрацию прав, 5 257 - повторную.

За отчетный период госрегистрацию прошли 3 131 индивидуальный жилой дом, 2 888 земельных участков, 1 421 квартира, 257 нежилых участков, 210 нежилых зданий, 83 имущественных комплекса, 4 многоэтажных жилых дома.

В частности, 3 620 или 45,2% от общего числа объектов недвижимости были зарегистрированы в городе Нахчыване.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı 50 % artıb

Самое читаемое

Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
10 октября 2023 г. 15:49
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi