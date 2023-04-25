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В направлении села Талыш запущен автобусный маршрут

В направлении села Талыш запущен автобусный маршрут В целях удовлетворения потребностей жителей села Талыш Тертерского района в транспортных услугах, в указанном направлении начал действовать автобусный маршрут.
Инфраструктура
25 апреля 2023 г. 16:59
В направлении села Талыш запущен автобусный маршрут

В целях удовлетворения потребностей жителей села Талыш Тертерского района в транспортных услугах, в указанном направлении начал действовать автобусный маршрут.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

На первом этапе маршрут организован от городка, построенного в поселке Шихарх Тертерского района для бывших вынужденных переселенцев, в направлении села Талыш с промежуточными остановками на центральном рынке города Тертер, автовокзале, в селах Сейдимли, Чайлы и Суговушан. В течение дня выполняются два рейса.

В селе Талыш, расположенном в горной местности, в 29 км от районного центра, в настоящее время проживают 90 человек (20 семей). На следующем этапе в село планируется переселить 158 семей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTalış kəndi istiqamətində avtobus marşrutu fəaliyyətə başlayıb

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