В направлении села Талыш запущен автобусный маршрут

В целях удовлетворения потребностей жителей села Талыш Тертерского района в транспортных услугах, в указанном направлении начал действовать автобусный маршрут.

В целях удовлетворения потребностей жителей села Талыш Тертерского района в транспортных услугах, в указанном направлении начал действовать автобусный маршрут.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

На первом этапе маршрут организован от городка, построенного в поселке Шихарх Тертерского района для бывших вынужденных переселенцев, в направлении села Талыш с промежуточными остановками на центральном рынке города Тертер, автовокзале, в селах Сейдимли, Чайлы и Суговушан. В течение дня выполняются два рейса.

В селе Талыш, расположенном в горной местности, в 29 км от районного центра, в настоящее время проживают 90 человек (20 семей). На следующем этапе в село планируется переселить 158 семей.