​В направлении метростанции "Короглу" отмечается плотное движение транспорта

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку в нескольких направлениях наблюдается относительно плотный транспортный поток. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

По информации, в эти минуты на Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), улице Короглу Рагимова, проспекте Зии Бунъядова (в направлении м/с "Короглу"), проспекте Кара Караева (в направлении м/с "Короглу"), улице А.Ахвердиева (в направлении Госкомитета статистики), улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников) и улице Узеира Гаджибекова (в направлении моста Джаваншира) также отмечается относительно плотное движение автомобилей.