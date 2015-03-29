Будут выполняться авиарейсы в направлении Баку-Нижний Новгород

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ С 6 июня начнется регулярное авиасообщение между Нижним Новгородом и Баку. Об этом сообщили Report в аэропорту Стригино, с которого будут производиться полеты. Наряду с Баку полеты будут осуществляться в Ереван, Душанбе, Ташкент и Фергану.

Из Нижнего Новгорода в европейском направлении с 4 апреля будут выполняться авиарейсы в Прагу, с 23 апреля - в Хельсинки, с 31 мая - в Барселону.

Отмечается, что 20 авиакомпаний будут выполнять регулярные и чартерные рейсы в различные города России и мира.