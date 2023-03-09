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В направлении Баку-Хырдалан-Баку будет запущен второй поезд

В направлении Баку-Хырдалан-Баку будет запущен второй поезд ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 11 марта запустит второй поезд по укороченному маршруту Баку-Хырдалан-Баку.
Инфраструктура
9 марта 2023 г. 17:56
В направлении Баку-Хырдалан-Баку будет запущен второй поезд

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 11 марта запустит второй поезд по укороченному маршруту Баку-Хырдалан-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, таким образом будет обеспечено равномерное распределение пассажиропотока по поездам, значительно снизится плотность на турникетах.

Кроме того, акционерное общество с 11 марта изменит график движения электропоездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, для частичной регулировки пассажиропотока. С обновленным графиком движения можно ознакомиться на корпоративной веб-странице АЖД (www.ady.az), Бакинском железнодорожном вокзале, станциях и остановках на Абшеронской кольцевой железной дороге, а также на мониторах электропоездов.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Xırdalan-Bakı istiqamətində ikinci qatar reysə buraxılacaq

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