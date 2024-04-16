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В Нахчыване зарегистрированы права собственности на более чем 2 тыс. объектов недвижимости

В Нахчыване зарегистрированы права собственности на более чем 2 тыс. объектов недвижимости В I квартале этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики зарегистрировала права собственности на 2 052 объекта недвижимости.
Инфраструктура
16 апреля 2024 г. 10:59
В Нахчыване зарегистрированы права собственности на более чем 2 тыс. объектов недвижимости

В I квартале этого года Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики зарегистрировала права собственности на 2 052 объекта недвижимости.

Как сообщает Report, в указанном периоде проведена госрегистрация прав на 789 частных жилых домов, 300 квартир, 840 земельных участков, 32 нежилых здания, 81 нежилое помещение, 9 имущественных комплексов и 1 многоэтажный жилой дом.

В январе-марте в Национальную систему регистрации были внесены данные 1 850 технических документов, оформлено 1 313 технических документов.

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