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В Нахчыване за шесть месяцев зарегистрировано около 5 тыс. объектов недвижимости

В Нахчыване за шесть месяцев зарегистрировано около 5 тыс. объектов недвижимости В первом полугодии текущего года Государственная служба по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики зарегистрировала 4 869 объектов недвижимости.
Инфраструктура
26 июля 2023 г. 10:13
В Нахчыване за шесть месяцев зарегистрировано около 5 тыс. объектов недвижимости

В первом полугодии текущего года Государственная служба по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики зарегистрировала 4 869 объектов недвижимости.

Как сообщили местному бюро Report сообщили в Госслужбе, это на 36,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев 1700 регистраций или 35% были первичными, 3169 или 65% - повторными. 2 187 или 44,9% объектов недвижимости были зарегистрированы в городе Нахчыван, а остальные - в районах автономной республики.

За отчетный период проведена техническая инвентаризация 3 632 объектов недвижимости, что на 42,7% больше, чем год назад.

За шесть месяцев гражданам были представлены 2 424 справки об ограничениях и обременениях, в нотариальные конторы через электронную информационную систему направлены 1 690 сведений в отношении имущества.

За последний один год количество зарегистрированных в Нахчыване ипотечных договоров увеличилось на 5,3% и достигло 534.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 6 ayda 5 minə yaxın daşınmaz əmlak dövlət qeydiyyatına alınıb

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