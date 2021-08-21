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В Нахчыване вырос ВВП

В Нахчыване вырос ВВП В январе-июле 2021 года в Нахчыванской Автономной республике валового внутреннего продукта произведено на сумму 1 603 721 600 манатов.
Инфраструктура
21 августа 2021 г. 05:00
В Нахчыване вырос ВВП

В январе-июле 2021 года в Нахчыванской Автономной республике валового внутреннего продукта произведено на сумму 1 603 721 600 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике Автономной Республики.

Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объем валового внутреннего продукта на душу населения по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 1,5% и достиг 3 471,3 маната.

В структуре валового внутреннего продукта, формирующегося в Автономной Республике, первое место занимает промышленность. В промышленности произведено продукции на сумму 660 407 100 манатов, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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