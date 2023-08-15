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В Нахчыване восстановлен мост, соединяющий три села

В Нахчыване восстановлен мост, соединяющий три села Мост, соединяющий села Гёйнюк, Нахаджир и Наджафалы Диза Бабекского района, построен заново и готов к эксплуатации.
Инфраструктура
15 августа 2023 г. 19:35
В Нахчыване восстановлен мост, соединяющий три села

Мост, соединяющий села Гёйнюк, Нахаджир и Наджафалы Диза Бабекского района, построен заново и готов к эксплуатации.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в мае этого года мост, расположенный на асфальтированной дороге, соединяющей села Нахаджир, Гёйнюк и Наджафалы Диза Бабекского района, обрушился в результате сильных дождей и пришел в негодность.

В кратчайшие сроки были приняты меры по устранению проблемы, обрушившийся мост был полностью разобран, построен новый мост шириной 5,5 метров и длиной 12 метров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda üç kəndi birləşdirən körpü yenidən inşa olunub

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