В Нахчыване восстановлен мост, соединяющий три села

Мост, соединяющий села Гёйнюк, Нахаджир и Наджафалы Диза Бабекского района, построен заново и готов к эксплуатации.

Мост, соединяющий села Гёйнюк, Нахаджир и Наджафалы Диза Бабекского района, построен заново и готов к эксплуатации.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в мае этого года мост, расположенный на асфальтированной дороге, соединяющей села Нахаджир, Гёйнюк и Наджафалы Диза Бабекского района, обрушился в результате сильных дождей и пришел в негодность.

В кратчайшие сроки были приняты меры по устранению проблемы, обрушившийся мост был полностью разобран, построен новый мост шириной 5,5 метров и длиной 12 метров.