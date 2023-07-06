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В Нахчыване восстанавливается разрушенный в результате наводнения мост

В Нахчыване восстанавливается разрушенный в результате наводнения мост Реконструируется разрушенный наводнением мост, соединявший села Нахаджир, Гейнюк и Наджафалы Диза Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.
Инфраструктура
6 июля 2023 г. 14:07
В Нахчыване восстанавливается разрушенный в результате наводнения мост

Реконструируется разрушенный наводнением мост, соединявший села Нахаджир, Гейнюк и Наджафалы Диза Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мост пришел в негодность после наводнения.

В соответствии с проектом мост полностью разобран, на территории проведены выравнивающие и крепежные работы. Начались бетонные фундаментные работы для строительства нового моста.

Отметим, что в конце мая в результате проливных дождей на реке Нахаджир произошло наводнение. В результате основные опорные части моста обрушились и мост пришел в негодное состояние.

Разрушенный мост был построен в 2011 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda sel nəticəsində uçan körpü yenidən tikilir

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