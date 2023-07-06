В Нахчыване восстанавливается разрушенный в результате наводнения мост

Реконструируется разрушенный наводнением мост, соединявший села Нахаджир, Гейнюк и Наджафалы Диза Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Реконструируется разрушенный наводнением мост, соединявший села Нахаджир, Гейнюк и Наджафалы Диза Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мост пришел в негодность после наводнения.

В соответствии с проектом мост полностью разобран, на территории проведены выравнивающие и крепежные работы. Начались бетонные фундаментные работы для строительства нового моста.

Отметим, что в конце мая в результате проливных дождей на реке Нахаджир произошло наводнение. В результате основные опорные части моста обрушились и мост пришел в негодное состояние.

Разрушенный мост был построен в 2011 году.