В Нахчыване в мае зарегистрировано около тысячи объектов недвижимости

В Нахчыване в мае зарегистрировано около тысячи объектов недвижимости

В мае текущего года в Нахчыванской АР было зарегистрировано около тысячи объектов недвижимости.

Об этом местному бюро Report сообщили в Государственной службе по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно информации, в прошлом месяце также было уделено внимание обеспечению последовательной деятельности в области государственного контроля за эффективным, надлежащим назначению использованием и охраной земель, совершенствованию кадастра и реестра недвижимости, успешно выполнена работа по всем направлениям деятельности Службы. На основании поступивших в отчетном месяце заявлений, в общей сложности были зарегистрированы права собственности на 998 объектов недвижимости.

Кроме того, в мае на основе поступивших в Службу обращений граждан было подготовлено в общей сложности 695 технических документов. В результате первоначальной регистрации, разделения и объединения по Автономной Республике вновь образованным объектам недвижимости 74 были присвоены адреса. Гражданам были представлены 371 справка об ограничениях и обременениях, 414 сведений об ограничениях и обременениях в отношении имущества через электронную информационную систему были направлены в нотариальные конторы.

На электронные услуги, предоставляемые Службой, поступило 114 обращений от юридических и физических лиц, требующих исполнения. Кроме того, в мае Центр "ASAN xidmət" получил 136 обращений граждан по соответствующим видам услуг.

За прошедший месяц в систему электронной регистрации недвижимости были внесены 1 200 записей о ранее возникших правах на земельные участки сельскохозяйственного назначения и их собственниках.