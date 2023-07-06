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В Нахчыване в июне зарегистрировано 765 объектов недвижимости

В Нахчыване в июне зарегистрировано 765 объектов недвижимости В июне текущего года Государственная служба по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики зарегистрировала 765 объектов недвижимости, подготовила 534 технических документа.
Инфраструктура
6 июля 2023 г. 15:25
В Нахчыване в июне зарегистрировано 765 объектов недвижимости

В июне текущего года Государственная служба по недвижимости и земельным вопросам Нахчыванской Автономной Республики зарегистрировала 765 объектов недвижимости, подготовила 534 технических документа.

Об этом местному бюро Report сообщили в Госслужбе.

В результате первоначальной регистрации, разделения и объединения по автономной республике 37 новообразованным объектам недвижимости были присвоены адреса. Гражданам были представлены 242 справки об ограничениях и обременениях, в нотариальные конторы через электронную информационную систему были направлены 677 сведений об ограничениях и обременениях в отношении имущества.

На электронные услуги, предоставляемые Службой, поступило 119 требующих исполнения обращений от юридических и физических лиц. Кроме того, Центр "ASAN xidmət" получил 405 обращений граждан по соответствующим видам услуг.

За прошедший месяц в систему электронной регистрации недвижимости внесены 870 записей о ранее возникших правах на земельные участки сельскохозяйственного назначения и их собственниках, оформлены три приусадебных хозяйственных строения семейных хозяйств.

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