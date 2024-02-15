В Нахчыване строится новый водопровод длиной 2700 метров

В Нахчыване строится новый водопровод длиной 2700 метров.

В Нахчыване строится новый водопровод длиной 2700 метров.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Нахчыванским управлением "Водоканала" были начаты соответствующие работы по прокладке 2700-метрового водопровода, охватывающего поселок Алиабад, физиотерапевтический центр Дуздаг, войсковую часть ”N“ и административное здание Управления Государственной дорожной полиции.

За январь на магистральных водопроводных линиях произошло 15 аварий, которые были немедленно устранены. Также на основании поступивших обращений 11 неисправных счетчиков были заменены на новые.