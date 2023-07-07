В Нахчыване проходит проверка качества строительства жилых зданий

Министерство по чрезвычайным ситуациям начало проверку качества строительства жилых домов в Нахчыванской АР.

Министерство по чрезвычайным ситуациям начало проверку качества строительства жилых домов в Нахчыванской АР.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве МЧС Эльхан Асадов.

По его словам, все законодательные акты, применяемые на других территориях Азербайджана, будут применяться и в Нахчыване.

”Мы проверяем прочность некоторых зданий, осуществляем государственный контроль за строительством", - отметил заместитель начальника.