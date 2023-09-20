В Нахчыване планируется проектирование трамвайной линии

В следующем году в Нахчыване планируется спроектировать трамвайную линию.

В следующем году в Нахчыване планируется спроектировать трамвайную линию.

Как передает Report, об этом говорится в утвержденном Кабинетом министров плане мероприятий "Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно документу, исполнительным органом по данному вопросу является Министерство цифрового развития и транспорта.

Кроме того, в целях стимулирования использования электромоторных и гибридных транспортных средств в Автономной республике планируется введение налогово-таможенных льгот, расширение использования экологически чистых и безопасных транспортных средств (легковых автомобилей, автобусов и т.д.), а также установление зарядных пунктов для электромобилей.