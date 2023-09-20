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В Нахчыване планируется проектирование трамвайной линии

В Нахчыване планируется проектирование трамвайной линии В следующем году в Нахчыване планируется спроектировать трамвайную линию.
Инфраструктура
20 сентября 2023 г. 13:19
В Нахчыване планируется проектирование трамвайной линии

В следующем году в Нахчыване планируется спроектировать трамвайную линию.

Как передает Report, об этом говорится в утвержденном Кабинетом министров плане мероприятий "Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно документу, исполнительным органом по данному вопросу является Министерство цифрового развития и транспорта.

Кроме того, в целях стимулирования использования электромоторных и гибридных транспортных средств в Автономной республике планируется введение налогово-таможенных льгот, расширение использования экологически чистых и безопасных транспортных средств (легковых автомобилей, автобусов и т.д.), а также установление зарядных пунктов для электромобилей.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda tramvay nəqliyyatı təşkil ediləcək

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