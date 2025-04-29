Агентство водных ресурсов Азербайджана стало основным органом по улучшению обеспечения питьевой водой в Нахчыване

В Нахчыване переназначены основные и исполнительные органы по обеспечению питьевой водой

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 2023-2027 годы", утвержденную распоряжением от 5 июня 2023 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новое распоряжение.

Согласно документу, в плане мероприятий государственной программы основным исполнительным органом по реализации мер, направленных на увеличение уровня обеспечения питьевой водой районных центров и сел в НАР, теперь определено Агентство водных ресурсов Азербайджана, а другим исполнительным органом - Кабинет министров Нахчывана.