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Агентство водных ресурсов Азербайджана стало основным органом по улучшению обеспечения питьевой водой в Нахчыване

Агентство водных ресурсов Азербайджана стало основным органом по улучшению обеспечения питьевой водой в Нахчыване В Нахчыване переназначены основные и исполнительные органы по обеспечению питьевой водой
Инфраструктура
29 апреля 2025 г. 16:37
Агентство водных ресурсов Азербайджана стало основным органом по улучшению обеспечения питьевой водой в Нахчыване

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 2023-2027 годы", утвержденную распоряжением от 5 июня 2023 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новое распоряжение.

Согласно документу, в плане мероприятий государственной программы основным исполнительным органом по реализации мер, направленных на увеличение уровня обеспечения питьевой водой районных центров и сел в НАР, теперь определено Агентство водных ресурсов Азербайджана, а другим исполнительным органом - Кабинет министров Нахчывана.

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