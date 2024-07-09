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В Нахчыване на 66% выросли поступления в бюджет от аренды госимущества

В Нахчыване на 66% выросли поступления в бюджет от аренды госимущества В январе-июне текущего года в Нахчыванской Автономной Республике от аренды госимущества в бюджет поступили средства в размере 137,3 тыс. манатов, что на 65,8% процента больше прошлогоднего показателя.
Инфраструктура
9 июля 2024 г. 11:04
В Нахчыване на 66% выросли поступления в бюджет от аренды госимущества

В январе-июне текущего года в Нахчыванской Автономной Республике от аренды госимущества в бюджет поступили средства в размере 137,3 тыс. манатов, что на 65,8% процента больше прошлогоднего показателя.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал временно исполняющий обязанности министра экономики Автономной Республики Аббас Исмаилов на мероприятии на тему "Прозрачные и конкурентные аукционы в Нахчыване".

По его словам, в целом за 6 месяцев текущего года заключено 59 договоров аренды, 30 из которых по нежилым помещениям, а 29 - по земельным участкам.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcəyə daxilolmalar 66 % artıb

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