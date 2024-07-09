В Нахчыване на 66% выросли поступления в бюджет от аренды госимущества

В январе-июне текущего года в Нахчыванской Автономной Республике от аренды госимущества в бюджет поступили средства в размере 137,3 тыс. манатов, что на 65,8% процента больше прошлогоднего показателя.

В январе-июне текущего года в Нахчыванской Автономной Республике от аренды госимущества в бюджет поступили средства в размере 137,3 тыс. манатов, что на 65,8% процента больше прошлогоднего показателя.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал временно исполняющий обязанности министра экономики Автономной Республики Аббас Исмаилов на мероприятии на тему "Прозрачные и конкурентные аукционы в Нахчыване".

По его словам, в целом за 6 месяцев текущего года заключено 59 договоров аренды, 30 из которых по нежилым помещениям, а 29 - по земельным участкам.