В Нахчыван доставлены новые электротакси

В город Нахчыван доставлены новые электрические автомобили, которые будут использоваться в качестве такси.
Как сообщает
В продолжение данных мер, было закуплено еще два электротакси.
Автомобили китайского производства CHANGAN AUCHAN вмещают семь человек. Запас хода составляет 300-350 километров. Для полной зарядки из потребительской сети в домашних условиях потребуется 5-7 часов, на соответствующей зарядной станции - 100 минут. Максимальная скорость электромобиля составляет 200 км/ч.
Он оснащен системой кондиционирования, передними и задними камерами. Также новые электротакси снабжены Антиблокировочной системой (ABS), электрическими стеклоподъемниками и парковочным радаром.