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В Нахчыван доставлены новые электротакси

В Нахчыван доставлены новые электротакси В город Нахчыван доставлены новые электрические автомобили, которые будут использоваться в качестве такси.
Инфраструктура
24 июля 2022 г. 02:17
В Нахчыван доставлены новые электротакси

В город Нахчыван доставлены новые электрические автомобили, которые будут использоваться в качестве такси.

Как сообщает Report, приобретение ранее шести электробусов и эксплуатация их в городских пассажироверевозках создало ряд преимуществ как с точки зрения комфорта пассажиров, так и организации обслуживания.

В продолжение данных мер, было закуплено еще два электротакси.

Автомобили китайского производства CHANGAN AUCHAN вмещают семь человек. Запас хода составляет 300-350 километров. Для полной зарядки из потребительской сети в домашних условиях потребуется 5-7 часов, на соответствующей зарядной станции - 100 минут. Максимальная скорость электромобиля составляет 200 км/ч.

Он оснащен системой кондиционирования, передними и задними камерами. Также новые электротакси снабжены Антиблокировочной системой (ABS), электрическими стеклоподъемниками и парковочным радаром.

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