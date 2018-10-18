В Москве состоялось заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ и Балтии

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Москве состоялось 69-e заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым.

В ходе заседания были обсуждены вопросы выполнения решений 68-го заседания Совета и итоги эксплуатационной работы сети железных дорог за девять месяцев 2018 года; итоги работы пассажирского комплекса в международном сообщении за девять месяцев 2018 года; итоги разработки графика движения поездов, плана формирования грузовых поездов и плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2018/2019 год; итоги переписи грузовых вагонов, проведенной в мае 2018 года, и предварительные результаты переписи контейнеров, проведенной в сентябре 2018 года; состояние взаиморасчетов между железнодорожными администрациями за восемь месяцев 2018 года; тарифная политика железных дорог на перевозки грузов в международном сообщении на 2019 фрахтовый год; план НИОКР железнодорожных администраций; смета расходов на обеспечение деятельности Дирекции Совета на 2019 год; смета расходов на обеспечение деятельности Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций, включая возмещение расходов ГВЦ - филиала ОАО "РЖД", на 2019 год; вопросы распределения знака "Почетный железнодорожник" в 2019 году, а также повестка дня, дата и место проведения 70-го заседания Совета.

В рамках мероприятия председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов был награжден юбилейной памятной медалью в честь 15-летия создания ОАО "Российские железные дороги". Медаль вручил президент РЖД Олег Белозеров.

По завершении мероприятия подписан итоговый протокол.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" является членом Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества с 1992 года.