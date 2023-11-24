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В московских аэропортах порядка 50 рейсов задержаны или отменены

В московских аэропортах порядка 50 рейсов задержаны или отменены По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"․
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 10:34
В московских аэропортах порядка 50 рейсов задержаны или отменены

По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"․

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Расписание".

Во "Внуково" задержаны восемь рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 16 рейсов и пять отменены, в "Шереметьево" 14 рейсов задержаны и два отменены.

В Москве выпало 40% осадков от декадной климатической нормы. По данным синоптиков, минимальная температура воздуха в Москве за ночь составила минус 7,1 градуса, по области - до минус 10 градусов.

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