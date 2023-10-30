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В московских аэропортах на фоне непогоды задержали и отменили около 30 рейсов

В московских аэропортах на фоне непогоды задержали и отменили около 30 рейсов В московских аэропортах задержано и отменено 27 рейсов. Больше всего - в аэропорту Шереметьево.
Инфраструктура
30 октября 2023 г. 11:13

В московских аэропортах задержано и отменено 27 рейсов. Больше всего - в аэропорту Шереметьево.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

На 10:00 в Шереметьево задержано четыре рейса, шесть отменено. В аэропорту Домодедово задержано семь рейсов, отменено два. В аэропорту Внуково отменено семь рейсов, один задержан.

Согласно прогнозу погоды сегодня, 30 октября, в Москве снегопад, который может перейти в дождь. Возможно образование гололедицы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства. Также отмечается усиление ветра до 15 м/с.

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