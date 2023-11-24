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В Министерстве экономики обсудили цифровизацию Транскаспийского коридора

В Министерстве экономики обсудили цифровизацию Транскаспийского коридора Азербайджан и Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) обсудили цифровизацию Транскаспийского коридора.
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 12:25
В Министерстве экономики обсудили цифровизацию Транскаспийского коридора

Азербайджан и Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) обсудили цифровизацию Транскаспийского коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с исполнительным секретарем UNECE Татьяной Молчан в рамках Недели СПЕКА (специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) в Баку.

Стороны отметили наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и UNECE в реализации целей устойчивого развития, а также в рамках программы СПЕКА. Было подчеркнуто, что организованная в Баку Неделя СПЕКА внесет вклад в развитие связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии в таких областях, как экономика, торговля, энергетика, цифровизация транспортной инфраструктуры, переход к "зеленой" экономике и пр.

Участники встречи обменялись мнениями о приоритетных направлениях сотрудничества Азербайджан-UNECE и важных вопросах повестки, обсудили перспективы развития торгового, инновационного и государственно-частного партнерства, связей в рамках региона СПЕКА, возможности реализации дорожной карты по цифровизации Транскаспийского коридора.

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