В Минцифры призвали ужесточить наказание за выезд легковых автомобилей на автобусные полосы

В Министерстве цифрового развития и транспорта назвали выезд транспортных средств на предназначенные для автобусов специальные полосы одной из основных проблем на дорогах Баку.

В Министерстве цифрового развития и транспорта назвали выезд транспортных средств на предназначенные для автобусов специальные полосы одной из основных проблем на дорогах Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

Замминистр призвал ужесточать наказание за езду по автобусной полосе и парковку на территории остановок общественного транспорта.

"Все еще есть граждане, паркующие автомобили на автобусных остановках. Правила должны быть ужесточены. В этой связи министерство подготовило предложения по внесению изменений в законодательство", - сказал он.