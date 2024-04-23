В Милли Меджлисе призвали пересмотреть вопрос о сроках аренды искусственных земельных участков на Каспии

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов призвал пересмотреть предусмотренный в законопроекте об искусственных земельных участков в Каспийском море 6-летний срок аренды.

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов призвал пересмотреть вопрос о сроках аренды в законопроекте об искусственных земельных участках в Каспийском море.

Как передает Report, об этом парламентарий заявил на сегодняшнем пленарном заседании в ходе обсуждения данного законопроекта.

"Предусмотренный в законопроекте срок аренды в 6 лет слишком мал. Предлагаю увеличить сроки, чтобы привлечь предпринимателей к реализации столь крупного проекта. Кроме того, необходимо установить критерии для определения стоимости аренды искусственных земельных участков", - отметил он.

Отметим, Милли Меджлис принял в первом чтении проект закона "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря".