В MİDA создана специальная комиссия по расследованию жалоб

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Государственном агентстве жилищного строительства (MİDA) создана специальная комиссия по расследованию жалоб в связи с продажами льготных квартир.

По полученной Report информации, комиссия рассмотрит жалобы и ответит гражданам в течение 10 дней.

Напомним, что желающие приобрести социальные квартиры 7 мая столкнулись с серьезными трудностями при входе на сайт e-gov.az. Спустя час после начала продаж стало известно, что все 260 квартир в Ясамальском жилом комплексе проданы.

Согласно информации, распространенной в социальных сетях, из-за сбоя в системе около 1 600 граждан получили уведомление о приобретении ими квартиры. Вслед за этим недовольные люди собрались перед офисом MİDA.