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В международном аэропорту в Зангилане проводится летная проверка радиотехнических средств

В международном аэропорту в Зангилане проводится летная проверка радиотехнических средств В международном аэропорту в Зангилане, который строится на освобожденной от оккупации территории Азербайджана, начат облет средств радиотехнического обеспечения полетов.
Инфраструктура
25 августа 2022 г. 13:37
В международном аэропорту в Зангилане проводится летная проверка радиотехнических средств

В международном аэропорту в Зангилане, который строится на освобожденной от оккупации территории Азербайджана, начат облет средств радиотехнического обеспечения полетов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, летная проверка осуществляется с применением полностью автоматизированного комплекса Aerodata AD-FIS-112, установленного на борту самолета бизнес-класса ATR 42-500.

Отметим, что AFIS (Aero Flight Inspection System) — это современная полноавтоматическая система летного контроля, применяемая для проверки посадочных средств в аэропортах и наземных радионавигационных систем.

Напомним, что все важные международные коды и позывные ICAO, EUROCONTROL и IATA, необходимые для аэронавигационного обеспечения строящегося Зангиланского международного аэропорта, уже получены.

Данные коды и радиочастоты необходимы для обеспечения обслуживания воздушного движения, трансляции авиационной метеорологической информации, ввода в эксплуатацию системы связи, навигации, радиолокации и других систем.

Они обеспечивают интеграцию навигационного оборудования в международную систему, и, соответственно, безопасность и регулярность выполнения международных полетов.

Оснащение Международного аэропорта в Зангилане радиотехническим оборудованием аэронавигационного обеспечения полетов также полностью завершено.

В аэропорту в соответствии с международными стандартами установлено угломерное и дальномерное радионавигационное оборудование CVOR/DME; инструментальные системы захода на посадку для обоих направлений ВПП и светосигнальное оборудование аэродрома, обеспечивающие безопасность полетов по категории ICAO CAT II, автоматизированной Авиационной метеорологической системы AWOS для наблюдения на ВПП; построена Вышка Управления воздушным движением (УВД), которая оснащена автоматизированными системами УВД, средствами авиационной наземной и воздушной связи, а также регистрации диспетчерских переговоров; установлена радиолокационная станция первичного и вторичного канала PSR/SSR, а также построены подстанции электрообеспечения аэропорта.

Международный аэропорт в Зангиланском районе предполагается ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года.

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Версия на английском языке ФотоCheck of radio-technical flight support equipment in Zangilan Airport begins 
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilan aeroportundakı radiotexniki vasitələr uçuş yoxlamasından keçirilir

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