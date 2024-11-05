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В Международном аэропорту Гейдар Алиев транзитные перевозки увеличиличь на 137%

В Международном аэропорту Гейдар Алиев транзитные перевозки увеличиличь на 137% В октябре число транзитных пассажиров, перевезенных из Международного аэропорта Гейдар Алиев, выросло на 137% - до 33 тысяч, что еще больше укрепляет позиции Баку как международного транзитного центра.
Инфраструктура
5 ноября 2024 г. 13:18
В Международном аэропорту Гейдар Алиев транзитные перевозки увеличиличь на 137%

В октябре число транзитных пассажиров, перевезенных из Международного аэропорта Гейдар Алиев, выросло на 137% - до 33 тысяч, что еще больше укрепляет позиции Баку как международного транзитного центра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В указанном периоде аэропорт обслужил более 631 тысячи пассажиров, что на 26% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В этом же месяце было выполнено 4779 полетов. Доля пассажиров, перевезенных международными авиакомпаниями, составила 51,1%.

В настоящее время в аэропорту выполняют полеты 39 авиакомпаний, 18 из которых являются низкобюджетными (лоукостерами), что предоставляет пассажирам больше экономичных вариантов для путешествий.

Международный аэропорт Гейдар Алиев соединяет Баку с более чем 80 международными направлениями, представляя Азербайджан миру как глобальный центр путешествий. Широкая сеть маршрутов, охватывающая такие крупные города Европы, как Лондон, Париж и Рим, а также направления на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии, предоставляет пассажирам большой выбор для путешествий в различных направлениях.

"Мы укрепляем существующие связи, чтобы предложить пассажирам удобный и качественный опыт путешествий. Наша цель - сделать Баку привлекательным центром для глобальных путешественников как транзитного, так и конечного пункта", - отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Отмечено, что аэропорт отличается современной инфраструктурой, эффективными возможностями трансфера и услугами, ориентированными на удовлетворение потребностей пассажиров, для обеспечения комфорта и безопасности которых соблюдаются высокие международные стандарты.

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Версия на английском языке Passenger transit at Heydar Aliyev International Airport skyrockets
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda tranzit daşımaları 2 dəfədən çox artıb

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