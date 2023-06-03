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В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошел музыкальный флешмоб

В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошел музыкальный флешмоб По случаю 85-летия гражданской авиации Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся необычный флешмоб.
Инфраструктура
3 июня 2023 г. 14:30
В Международном аэропорту Гейдар Алиев прошел музыкальный флешмоб

По случаю 85-летия гражданской авиации Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся необычный флешмоб.

Как сообщает Report, в этот знаменательный день для гражданской авиации, пассажирам подарили особенный сюрприз - красивую музыку и летнее настроение.

Пассажиров авиарейсов встретили интересной музыкальной программой. Флешмоб стал ярким событием, напоминая всем о значимости гражданской авиации для страны.

Накануне, 2 июня, гражданская авиация Азербайджана отметила свое 85-летие со дня ее основания.

Видеоролик о том, как проходил флешмоб в Международном аэропорту Гейдар Алиев, можете посмотреть по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda musiqili fleşmob keçirilib

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