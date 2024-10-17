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В Международном аэропорту Гейдар Алиев обсуждено усиление мер безопасности

В Международном аэропорту Гейдар Алиев обсуждено усиление мер безопасности В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялось 7-е заседание Межведомственной комиссии по авиационной безопасности аэропорта.
Инфраструктура
17 октября 2024 г. 10:53
В Международном аэропорту Гейдар Алиев обсуждено усиление мер безопасности

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялось 7-е заседание Межведомственной комиссии по авиационной безопасности аэропорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аэропорт.

В мероприятии приняли участие представители ЗАО "Azerbaijan Airlines", Министерства цифрового развития и транспорта, Государственного агентства гражданской авиации, а также руководящий состав силовых структур и других субъектов авиационной отрасли.

Основной темой обсуждения стало укрепление мер безопасности в гражданской авиации и обеспечение максимальной безопасности пассажиров. В рамках заседания была проведена подробная дискуссия по Плану обучения, включающему первичные меры реагирования на акты незаконного вмешательства, оптимизацию зон безопасности и оценку потенциальных угроз. Была подчеркнута важность сотрудничества между соответствующими структурами для постоянного развития авиационной безопасности.

Кроме того, участники обсудили усиление мер безопасности в период проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Обсуждались дополнительные меры для контроля пассажиропотока, эффективного управления рисками.

Отметим, что регулярные встречи такого рода вносят значительный вклад в развитие безопасности гражданской авиации в соответствии с международными стандартами и своевременную реализацию превентивных мер против возможных угроз.

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Версия на английском языке Strengthening of security measures discussed at Heydar Aliyev International Airport
Версия на азербайджанском языке Bakı aeroportunda təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi müzakirə olunub

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