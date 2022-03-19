В метрополитене Баку демонстрируются ретро-вагоны

Ретро-вагоны, являющиеся основными музейными экспонатами Бакинского метрополитена, по случаю праздника Новруз демонстрируются на станции “Ичеришехер”.

Ретро-вагоны, являющиеся основными музейными экспонатами Бакинского метрополитена, по случаю праздника Новруз демонстрируются на станции “Ичеришехер”.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

Б.Мамедов сказал, что на станции в качестве экспоната также выставлен вагон метро типа “Q” производства 1950-х годов.

По его словам, другой вагон метро типа “E”, демонстрирующийся на станции, был изготовлен в конце 1959 года.

Б.Мамедов также отметил, что последний из выставленных на станции вагонов был выведен из эксплуатации в 2011 году.