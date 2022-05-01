Бакметрополитен обнародовал информацию о пассажирских перевозках и использовании медицинских масок

Бакинский метрополитен обнародовал информацию о пассажирских перевозках и использовании медицинских масок во время пандемии коронавируса.

Бакинский метрополитен обнародовал информацию о пассажирских перевозках и использовании медицинских масок во время пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский Метрополитен", эти и другие правила были применены к деятельности Бакинского метрополитена после начала пандемии коронавируса (COVID-19).

Бакинский метрополитен, обслуживавший пассажиров 29-31 марта 2020 года всего 5 часов в день, с 1 апреля по 9 мая того же года (38 дней) впервые в своей истории не перевозил пассажиров.

Одно из самых важных и необходимых правил было применено во время пандемии в метрополитене, возобновившем пассажироперевозки в период особого карантинного режима 9 мая в 06:00. Оно заключалось в принудительном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания. Это правило было отменено постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики, вступившим в силу 1 мая 2022 года:

"Отметим, что за прошедший период пассажиропоток в метро полностью ограничивался еще дважды. Кроме вышеуказанного периода, согласно постановлениям Кабинета Министров, метрополитен не перевозил пассажиров 72 дня с 4 июля по 14 сентября 2020 года и 226 дней с 19 октября 2020 года по 31 мая 2021 года. Бакинский метрополитен не осуществлял перевозку пассажиров 377 дней, включая выходные и праздничные дни".

Так, во время пандемии пассажирам пришлось пользоваться медицинскими масками или другими средствами индивидуальной защиты в течение 389 дней работы Бакинского метрополитена.

С 1 мая использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в метро будет необязательным.