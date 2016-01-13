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    В бакинском метро 30-летний мужчина бросился под поезд

    Инцидент произошел на станции Ахмедлы

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в бакинском метро 30-летний мужчина покончил с собой. 

    Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, инцидент произошел на станции "Ахмедлы". 

    "Происшествие произошло примерно в 11:08 на станции метро "Ахмедлы". 30-летний мужчины бросился на рельсы в тот момент, когда поезд выехал из туннеля к платформе. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Тело пассажира передано соответствующим структурам". 

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