В бакинском метро 30-летний мужчина бросился под поезд

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в бакинском метро 30-летний мужчина покончил с собой.

Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, инцидент произошел на станции "Ахмедлы".

"Происшествие произошло примерно в 11:08 на станции метро "Ахмедлы". 30-летний мужчины бросился на рельсы в тот момент, когда поезд выехал из туннеля к платформе. На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Тело пассажира передано соответствующим структурам".