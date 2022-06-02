В Масаллы реконструируют дороги 27 населенных пунктов

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальной реконструкции автомобильных дорог Ланган, Ахмедли, Тякля-Виляш, Тякля-Моллагасанли, Гасанли-Кочекли, Бала-Тякля-Шяряфя, Гадирли-Халлыджалы, Гусейнгаджили-Онджагала в Масал

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальной реконструкции автомобильных дорог Ланган, Ахмедли, Тякля-Виляш, Тякля-Моллагасанли, Гасанли-Кочекли, Бала-Тякля-Шяряфя, Гадирли-Халлыджалы, Гусейнгаджили-Онджагала в Масаллинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ширина автомобильных дорог общей протяженностью 38 км расширяется до 10 метров.

Целью реконструкции дорог является обеспечение проезда 51 тысячи человек, проживающих в 27 населенных пунктах, упрощение перевозки грузов и пассажиров в районный центр, выход к автодороге Баку-Алят-Астара-государственная граница с Ираном.