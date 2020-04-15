В Масаллы пробурят 10 субартезианских скважин

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Масаллинском районе оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 10 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 10 населенных пунктах Масаллинского района с населением 36274 человека (список прилагается), а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" для бурения субартезианских скважин с целью улучшения водоснабжения в районах Азербайджана, Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 700 тыс. манатов.