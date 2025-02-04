В Грузии состоится конференция по логистике и транспорту в рамках Среднего коридора

Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ, Средний коридор) совместно с нидерландской компанией APM Terminals в марте организует в Грузии конференцию "Черноморские порты и логистика 2025".

Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ, Средний коридор) совместно с нидерландской компанией APM Terminals в марте организует в Грузии конференцию "Черноморские порты и логистика 2025".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию.

Конференция пройдет с 11 по 13 марта и будет включать выступления 30 спикеров мирового уровня по вопросам транспорта и логистики, которые рассмотрят актуальные проблемы и вызовы глобальной и региональной торговли и инвестиций.

В мероприятии примут участие более 300 высокопоставленных правительственных чиновников, лидеров отрасли, грузоотправителей, владельцев грузов, импортеров/экспортеров, логистических компаний, портов, операторов терминалов, железнодорожных операторов, портового оборудования и поставщиков услуг из стран Среднего коридора.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.