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В Грузии состоится конференция по логистике и транспорту в рамках Среднего коридора

В Грузии состоится конференция по логистике и транспорту в рамках Среднего коридора Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ, Средний коридор) совместно с нидерландской компанией APM Terminals в марте организует в Грузии конференцию "Черноморские порты и логистика 2025".
Инфраструктура
4 февраля 2025 г. 12:45
В Грузии состоится конференция по логистике и транспорту в рамках Среднего коридора

Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ, Средний коридор) совместно с нидерландской компанией APM Terminals в марте организует в Грузии конференцию "Черноморские порты и логистика 2025".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию.

Конференция пройдет с 11 по 13 марта и будет включать выступления 30 спикеров мирового уровня по вопросам транспорта и логистики, которые рассмотрят актуальные проблемы и вызовы глобальной и региональной торговли и инвестиций.

В мероприятии примут участие более 300 высокопоставленных правительственных чиновников, лидеров отрасли, грузоотправителей, владельцев грузов, импортеров/экспортеров, логистических компаний, портов, операторов терминалов, железнодорожных операторов, портового оборудования и поставщиков услуг из стран Среднего коридора.

Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, - международное транспортное направление, которое пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Orta Dəhliz çərçivəsində nəqliyyat-logistika konfransı olacaq

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