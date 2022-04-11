В марте пассажиропоток международных аэропортов Азербайджана возрос вдвое

В марте 2022 года услугами международных аэропортов Азербайджана воспользовалось около 350 тысяч человек.

В марте 2022 года услугами международных аэропортов Азербайджана воспользовалось около 350 тысяч человек.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В целом с начала года пассажиропоток по всем аэропортам составил 886 тысяч человек. Большая часть из них – это пассажиры, прилетающие и вылетающие через Международный аэропорт Гейдар Алиев, - их доля равна 79%.

С начала года базовые авиаперевозчики аэропорта в Баку - AZAL и Buta Airways - обслужили 279 тысяч и 86 тысяч человек соответственно, что составляет 40% и 12% от общей доли обслуженных пассажиров.

В марте 2022 года в бакинский аэропорт регулярные рейсы совершили 25 иностранных авиакомпаний.

В десятку самых популярных направлений из Баку в марте вошли Стамбул, Дубай, Москва, Тбилиси, Анкара, Измир, Абу-Даби, Франкфурт, Кувейт и Доха.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса.

В 2021 году Международный аэропорт Гейдар Алиев получил 5-звездочный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19 для аэропортов от международного рейтингового агентства воздушного транспорта Skytrax.

Это высшее признание эффективности мер COVID-19, введенных в Международном аэропорту Гейдар Алиев для защиты своих пассажиров и сотрудников от распространения коронавируса.