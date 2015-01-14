В мае на линию Баку-Тбилиси вновь пустят плацкартные вагоны

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ К пассажирским поездам, движущимся по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, в мае этого года вновь будут прицеплены плацкартные вагоны. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Департамента по пассажироперевозкам ЗАО "Azərbaycan Dəmir Yolları" Мадад Шихамиров.

По его словам, выведенные из эксплуатации в начале года плацкартные вагоны были отправлены на ремонт: "Вагоны были отцеплены от поезда из-за ремонта. На сегодняшний день в поездах по маршруту Баку-Агстафа есть плацкартные вагоны. В действительности, на них нет большого спроса. Каждый раз мы продавали всего по 4-5 билетов. Несмотря на это, мы вновь прицепим эти вагоны к поезду. Ремонт вагонов завершится приблизительно в мае".

Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Azərbaycan Dəmir Yolları" Надир Азмамедов, плацкартные вагоны ремонтируют в Украине.

Напомним, что некоторое время назад плацкартные вагоны были отцеплены от поездов, движущихся по маршруту Баку-Тбилиси. По неофициальным сведениям, эти вагоны будут пускать на линию только в праздничные дни.