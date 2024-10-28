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В Лянкяране восстанавливают историческую крепость

В Лянкяране восстанавливают историческую крепость В Лянкяранском районе восстанавливают историческую крепость Зиндан (Круглая крепость).
Инфраструктура
28 октября 2024 г. 14:58
В Лянкяране восстанавливают историческую крепость

В Лянкяранском районе восстанавливают историческую крепость Зиндан (Круглая крепость).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

В настоящее время подготавливается проектно-сметная документация в связи с реставрационными работами.

Напомним, что крепость Зиндан - часть Лянкяранской крепости, построенной в XVIII веке. Она, а также похожая на нее вторая крепость, используемая в настоящее время как маяк, были южным и северным опорными пунктами лянкяранской крепостной системы.

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