В Лянкяране восстанавливают историческую крепость

В Лянкяранском районе восстанавливают историческую крепость Зиндан (Круглая крепость).

В Лянкяранском районе восстанавливают историческую крепость Зиндан (Круглая крепость).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

В настоящее время подготавливается проектно-сметная документация в связи с реставрационными работами.

Напомним, что крепость Зиндан - часть Лянкяранской крепости, построенной в XVIII веке. Она, а также похожая на нее вторая крепость, используемая в настоящее время как маяк, были южным и северным опорными пунктами лянкяранской крепостной системы.