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В Лондоне в честь 70-летнего юбилея Елизаветы II открылась новая ветка метро

В Лондоне в честь 70-летнего юбилея Елизаветы II открылась новая ветка метро Новая ветка железнодорожного транспорта Crossrail, интегрированная в систему наземного и подземного рельсового сообщения, открылась во вторник в британской столице.
Инфраструктура
24 мая 2022 г. 09:48
В Лондоне в честь 70-летнего юбилея Елизаветы II открылась новая ветка метро

Новая ветка железнодорожного транспорта Crossrail, интегрированная в систему наземного и подземного рельсового сообщения, открылась во вторник в британской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на первом этапе поезда будут ходить с 06:30 утра и до 23:00 вечера шесть дней в неделю, за исключением воскресенья.

Открытие линии Елизаветы, названной в честь действующего британского монарха, приурочено к стартующим на следующей неделе масштабным национальным празднованиям по случаю "платинового юбилея" - 70-летнего пребывания на троне Ее Величества. Ближайшие месяцы ветка будет насчитывать девять станций - от "Паддингтон" в центре Лондона до "Эбби Вуд" на юго-востоке города. Полностью линия Елизаветы, которая будет состоять из 41 станции, включая три остановки при терминалах аэропорта Хитроу, заработает к маю 2023 года и соединит город Рединг (графство Беркшир) с Шенфилдом, который расположен в пригороде Брентвуда (графство Эссекс): тем самым будут связаны западные и восточные окраины британской столицы.

Поезда, которые начали курсировать по линии, состоят из девяти вагонов и вмещают до 1,5 тыс. пассажиров. Ожидается, что ежегодно Crossrail будут пользоваться порядка 200 млн человек.

Проект, строительство которого началось еще в 2009 году, обошелся в 19 млрд фунтов стерлингов (23,7 млрд долларов). В общей сложности в процессе создания Crossrail были задействованы около 75 тыс. человек.

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Версия на английском языке Crossrail: Elizabeth line finally opens in London

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