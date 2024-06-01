В Лачыне заложен фундамент малой ГЭС "Малыбей"

Сегодня в селе Малыбей Лачынского района заложен фундамент одноименной малой ГЭС.

Сегодня в селе Малыбей Лачынского района заложен фундамент одноименной малой ГЭС.

Как сообщает Report, проект реализуется при сотрудничестве ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при Минэкономики, турецких компаний "Demirören Holding" и "Arges Energy Teal".

Станцию планируется построить по европейским и китайским технологиям на реке Забух, притоке реки Хакари.

Сегодняшняя малая ГЭС является первым этапом проекта. На втором этапе планируется строительство малых ГЭС "Галача-1", "Галача-2" и "Минкенд" в Лачынском районе, а на третьем этапе – малой ГЭС "Тертер-1" в Кяльбаджарском районе.

Общая мощность пяти малых ГЭС, строительство которых будет завершено в 2025 году, составит 13,8 МВт, они будут производить 39,7 кВт -час электроэнергии в год.

Малая ГЭС "Малыбей" будет обладать мощностью 5,1 МВт и производить 14,57 кВт-час электроэнергии в год.

Общая стоимость проекта составляет 25 млн манатов, срок эксплуатации станций составит 30 лет. На них будут работать 25 человек.