В Лачын прокладывается новая дорога

В освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана началось строительство дороги протяженностью 23 км в объезд города.

В освобожденном от оккупации Лачынском районе Азербайджана началось строительство дороги протяженностью 23 км в объезд города.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Хидаят Рустамов.

По его словам, альтернативная новая дорога имеет две полосы движения.

"В настоящее время дорога в Лачын находится под контролем миротворцев. Поэтому в целях обеспечения удобного передвижения, мы начали строительство кольцевой дороги в объезд города. В будущем ожидается реализация новых проектов в этом направлении", - сказал он.