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В Кыргызстане выделят $3 млрд на строительство железной дороги

В Кыргызстане выделят $3 млрд на строительство железной дороги В Кыргызстане планируют построить железную дорогу Макмал-Каракол с объемом инвестиций около $3 млрд.
Инфраструктура
19 февраля 2025 г. 14:01
В Кыргызстане выделят $3 млрд на строительство железной дороги

В Кыргызстане планируют построить железную дорогу Макмал-Каракол с объемом инвестиций около $3 млрд.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Национальное агентство инвестиций при президенте, госпредприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" и консорциум All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC подписали соглашение о государственно-частном партнерстве "Трансевразийский маршрут" в режиме "проектной песочницы".

Директор Нацагентства инвестиций Талантбек Иманов отметил, что это первый проект ГЧП (государственно-частное партнерство - ред.) в железнодорожной сфере Кыргызстана.

"Общая сумма инвестиций составляет порядка $3 млрд, что позволит не только создать рабочие места, но и значительно улучшить транспортную сеть, обеспечив экономическую выгоду для страны в долгосрочной перспективе", - сказал Иманов.

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