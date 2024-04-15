В Кыргызстане могут построить крупный сухопутный железнодорожный порт

Китайская сторона заинтересована в строительстве крупного сухопутного порта на территории Кыргызстана.

Китайская сторона заинтересована в строительстве крупного сухопутного порта на территории Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Кыргызстана.

Отмечено, что делегация из депутатов и бизнесменов во главе с президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темиром Сариевым находится в городе Сиане (КНР). Они встретились с руководством Сианьского сухопутного железнодорожного порта, где формируются основные потоки Китай-Центральная Азия, Китай-Россия, Китай-Европа.

"В прошлом году они построили порт для Казахстана. Учитывая, что в ближайшее время начнется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, руководство Сианьского порта заинтересовалось строительством такого же большого порта на территории Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Отмечено, что этот вопрос поднимался и во время переговоров глав Кыргызстана и Китая.